شريف صبرى: اعتذرت عن فيلم عبد الفتاح الجريني

أكد المخرج شريف صبرى أنه اعتذر عن إخراج فيلم " كلمة حب " نهائيا مضيفًا انه اتفق بالفعل على إخراج فيلم سينمائي آخر.



فيلم " كلمة حب " يعتبر اولى تجارب الفنان عبد الفتاح الجرينى فى السينما ويشاركه البطولة ياسمين رئيس ورجاء الجداوى وأحمد حلاوة ودينا .



وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي غنائي ومن المقرر ان يقوم الجرينى بالتمثيل والغناء فى نفس الوقت .



من المعروف ان اخر اعمال المخرج شريف صبرى مسلسل المغنى بطولة محمد منير .

