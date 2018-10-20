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فن

شريف صبرى: اعتذرت عن فيلم عبد الفتاح الجريني

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
سمر سعد
أكد المخرج شريف صبرى أنه اعتذر عن إخراج فيلم " كلمة حب " نهائيا مضيفًا انه اتفق بالفعل على إخراج فيلم سينمائي آخر.

فيلم " كلمة حب " يعتبر اولى تجارب الفنان عبد الفتاح الجرينى فى السينما ويشاركه البطولة ياسمين رئيس ورجاء الجداوى وأحمد حلاوة ودينا .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي غنائي ومن المقرر ان يقوم الجرينى بالتمثيل والغناء فى نفس الوقت .

من المعروف ان اخر اعمال المخرج شريف صبرى مسلسل المغنى بطولة محمد منير .
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