فى اليوم العالمى لالتهابات المفاصل.. الأبحاث العلمية تقدم 3 حلول للتغلب على الآلام.. واستشارى يعرض 7 وصفات منزلية لعلاجها

دراسة علمية تقدم مشروبا سحريا للروماتويد

ادهن زيت الزيتون على قدميك بهذه الطريقة

الصفصاف أغرب وصفات التهابات المفاصل

القرفة علاج سحرى



كشفت دراسة طبية بكلية الأغذية الأمريكية أن تناول القرفة بشكل منتظم يساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل بسبب احتوائها على مكونات تمنع تلف الخلايا.



وأوضحت الدراسة أن القرفة علاج مستقبلي فعال وآمن لمرض التهاب المفاصل الذي يصيب العديد من الأشخاص وخاصة كبار السن.



ونصحت الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل بتناول القرفة عن طريق إضافتها لوجباتهم اليومية، مشيرةً إلى أن إضافتها لبعض أنواع الطعام يزيد فاعليتها.



الألياف تحارب الخشونة



توصلت دراسة بجامعة بوسطن أن كبار السن الذين يتناولون أغذية غنية بالألياف أقل عرضة للإصابة بآلام وخشونة الركب الناتج عن التهاب المفاصل.



وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة الدكتورة تشاولي داي من جامعة تافتس في بوسطن إن النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف له مزايا صحية مثل خفض نسبة الكولسترول وتحسين مستويات السكر في الدم.



وأظهرت الدراسة أن الذين تناولوا أطعمة غنية بالألياف كانوا أقل عرضة بنسبة 30% من الذين تناولوا أقل قدر من الألياف للإصابة بآلام الركبة أو الخشونة أو تورم الركبة جراء التهاب المفاصل خلال فترة المتابعة التي استمرت أربعة أعوام.



بيكربونات الصودا والتهابات الروماتويد



كشفت دراسة أمريكية بجامعة أوجوستا أن شرب كوب من بيكربونات الصودا المذابة في كوب من الماء، يعمل على تقليل التهابات المفاصل الروماتويدية المدمرة، أحد أمراض المناعة الذاتية، وأن شرب بيكربونات صودا مذابة يعزز من كفاءة استجابات الطحال، وهو جزء من الجهاز المناعى، ليصبح سهلا للاستجابة المناعية.



وقال بول أوكونور، الأستاذ المشارك في الدراسة بجامعة أوجوستا إن شرب بيكربونات الصودا يؤثر على وظائف الطحال، حيث يعتقد أن تناول كوب من البيكربونات الصودا المذابة يؤهل المعدة لتصبح أكثر قدرة على هضم الوجبة التالية.



وشهد العلماء تحولا في أنواع أخرى من الخلايا المناعية، مثل الخلايا التائية الأكثر تنظيما، والتي تؤدي عموما إلى خفض الاستجابة المناعية وتساعد في منع الجهاز المناعي من مهاجمة الأنسجة الخاصة بنا.



7 وصفات منزلية



وقدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، 7 علاجات ووصفات منزلية تساعدك فى علاج التهاب المفاصل، وهى كالتالى:

-استخدام زيت الزيتون، ثم وضع ورقه من الملفوف دافئة عليه، وبعد ذلك يربط المفصل باستخدام قطعة قماشية سميكة، لتثيبت ورقة الملفوف، وأيضًا للاحتفاظ بحرارتها الدافئة، وتترك ورقة الملفوف ساعة على المفصل، وتكرر هذه الطريقة بصورة يومية حتى الشفاء الكامل من الآلام.



- إضافة ملعقة من الكركم إلى كأس من اللبن أو الماء وشربه دفعة واحدة.

- تقطيع فص الثوم إلى قطع صغيرة وتناولها مع الماء، يوميا قبل تناول وجبة الإفطار.

- دهن خليط من زيت الكافور و زيت الروزمارى على الأماكن المصابه بالتهاب المفاصل..

-تناول قبل الطعام ملعقة كبيرة من خل التفاح والعسل إلى كأس من الماء الدافئ.

-تناول ثلاث أكواب من مغلي العرقسوس على مدار اليوم.

-منقوع الصفصاف :

تغلي أوراقه في ماء ثم تناول كوبين صباحًا ومساءً بشكل يومي.



يحتفل العالم 19 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، خاصة أنه من أكثر الأمراض شيوعا، والذى ينتج عن تآكل الغضروف الذي يفصل بين عظام المفاصل، وبالتالي يزداد احتكاك العظام في بعضها البعض، ويسبب هذا الاحتكاك آلاما شديدة والتهابا.ويلعب الطعام دورا فعالا فى علاج التهابات المفاصل بجميع أنواعها لذا كان من أهم المحاور التى ركزت عليها الابحاث والدراسات للسيطرة على هذا المرض والتخفيف من أعراضه، وكان من أفضل الأطعمة القادرة على محاربتها هي.