مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

سلطت صحيفة الديلى ميل البريطانية الضوء على معاناة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو ارماندو مارادونا مع المرض ولجوئه إلى الحقن كى يتسنى له الإستمرار فى تدريب أحد أندية الدرجة الثانية فى المكسيك.



وقالت الصحيفة إن التقارير تشير إلى أن مارادونا لا يزال يحاول المشاركة بنشاط في جلسات التدريب مع الفريق المكسيكى ولا يقدر جسمه على عمره.



وقالت إن دييجو مارادونا يناضل من أجل المشي خلال التدريبات مع فريق دورادوس كما كشف محاميه أن أسطورة الأرجنتين كان يعاني من الحقن في ركبتيه لإبطاء آثار التهاب المفاصل.



وكان مارادونا البالغ من العمر 57 عاما قد حقن سائل يشبه الهلام في مفاصله في الركبة قبل نهائيات كأس العالم في محاولة لمحاولة إبطاء العملية وذهب إلى مستشفى في كولومبيا لإجراء عملية جراحية.