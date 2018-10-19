إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة

قالت وكالة "سبوتنيك" إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إصابة 52 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم صحفي، خلال"مسيرات العودة" للأسبوع الثلاثين على التوالي.



وشارك عدد كبير من أهالي غزة في جمعة جديدة من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي دفعت فيه إسرائيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من قوات المدرعة على امتداد الحدود مع قطاع غزة وذلك بعد يومين من تدمير صاروخ فلسطيني منزلا في بئر السبع.



وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "معا" الفلسطينية عن إجماع فصائلي باستمرار الطابع السلمي للمسيرات وعدم الانجرار إلى مربع عسكرتها، وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يحاول جر الفصائل إلى مربع العسكرة من جهة والحفاظ على استمرارية التظاهرات بذات الزخم من جهة اخرى.



وأكدت مصادر في حركة حماس أن إجراءات ستتخذ لتقليل التظاهرات العنيفة في المسيرات، خاصة في هذه الجمعة ، حتى لا تجد الفصائل نفسها في مربع التصعيد العسكري.

