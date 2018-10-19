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أخبار البلد

مها أحمد تحيي ذكرى ميلاد والدها: واحشني أوي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
محمد بدران
أحيت الفنانة مها أحمد، ذكري ميلاد والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت مها، صورة لوالدها، وعلقت عليها: "اليوم عيد ميلاد أبي وذكرى وفاته أسألكم الدعاء والفاتحة.. واحشني أوي".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مها أحمد، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "رسايل"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2018، تأليف محمد سليمان عبدالمالك ، بطولة مي عزالدين، أحمد حاتم، خالد سليم، ورامز أمير، إخراج إبراهيم فخر.
مها أحمد تحيي ذكرى ميلاد والدها: واحشني أوي
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