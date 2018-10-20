أحمد فلوكس ينتظر عرض نصيبي وقسمتك.. اليوم

ينتظر الفنان أحمد فلوكس، عرض مسلسل "نصيبى وقسمتك" من خلاله حلقات "قصة رحمة"، وهي عبارة عن 5 حلقات مختلفة تماما عن باقي القصص التي عرضت في الأيام الماضية.



وتشارك فلوكس بطولة المسلسل، الفنانة هنا شيحة.



ويعتبر مسلسل نصيبى وقسمتك أولى المسلسلات التى جمعت بين هنا شيحة وأحمد فلوكس، خاصة بعد انتشار خبر انفصالهما.



وفوجئ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحذف الفنانة هنا شيحة، لصورها من "إنستجرام" التي تظهر فيها مع الفنان أحمد فلوكس.



وبالتزامن مع تصرف هنا شيحة السابق ذكره، قام أحمد فلوكس بنفس الفعل وحذف صوره التي يظهر فيها مع «هنا»، والتي كان قد شاركها عبر ذات الحساب الذي دشنه مؤخرًا، ما جعل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا يرددون شائعات حول انفصال إلكتروني حدث بين الثنائي.



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار خبر تحضير «هنا وفلوكس» لحفل زفافهما، الذي بات مؤكدًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تهاني عدد من نجوم الوسط الفني لهما.