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أخبار العالم

تسيبراس يستبعد انتخابات مبكرة عقب استقالة وزير الخارجية من منصبه

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:28 م
تسيبراس
تسيبراس
أ ش أ
استبعد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، إجراء انتخابات مبكرة عقب استقالة وزير الخارجية، نيكوس كوتزياس، من منصبه في وقت سابق الأسبوع الجاري، إثر خلاف حول التعامل مع اتفاق بلاده الأخير مع مقدونيا بشأن تغيير اسمها إلى "مقدونيا الشمالية".

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة عن تسيبراس قوله للصحفيين في بروكسل، إن حكومته الائتلافية، التي يقودها الاتجاه اليساري، تتمتع بالدعم الكامل من أغلبية البرلمان، مضيفًا أنه سيحتفظ بتوليه مهام منصب وزير الخارجية إلى أن يتم الاتفاق الذي أبرم بين بلاده والدولة المجاورة مقدونيا بنجاح، والذي من شأنه أن ينهي عقود من النزاع بين البلدين حول اسم الدولة اليوغسلافية السابقة.

يشار إلى أن الاتفاق الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد من المقرر أن يفتح الطريق أمام مقدونيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بعد أن تسحب اليونان اعتراضها على هاتين الخطوتين، مقابل تغيير مقدونيا اسمها الذي تقول اليونان إنه ينطوي على أطماع إقليمية في منطقة تحمل الاسم ذاته بشمال اليونان.
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