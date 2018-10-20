محمد رشاد يدخل القفص الذهبي اليوم

يحتفل المطرب الشاب محمد رشاد، بزفافه على مذيعة الراديو، مي حلمي، اليوم السبت "20 أكتوبر" في أحد الفنادق الكبرى.



ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من اصدقائهم المطربين والإعلاميين والفنانين، وعلى رأسهم المطربة الإماراتية أحلام، والتى دعاها "رشاد" و"مي" من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وبالفعل استجابت "الملكة" لدعوتهما.



ويقدم محمد رشاد إلى زوجته "أغنية خاصة" بمناسبة حفل زفافهما.