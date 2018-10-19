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رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق كرة الماء بالنادي الأهلي 2002، فوزًا كبيرًا علي الزمالك 18-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بنادي هليوبوليس، في مستهل مشوار الفريق ببطولة الجمهورية.

وقدم أبناء الأهلي أداء قويا، تحت قيادة أحمد نشأت المدير الفني للفريق وفرضوا سيطرتهم علي مجريات المباراة بالكامل ونجحوا في تحقيق فوز كبير ومهم في ضربة البداية بالبطولة.

وأعرب أحمد نشأت المدير الفني للفريق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي علي الزمالك، ووجه الشكر لجميع اللاعبين وطالبهم بإستمرار تقديم نفس المستوى والاداء خلال المباريات المقبلة.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق كرة الماء 2002، وليد وصفي مدير قطاع الناشئين، وأحمد نشأت المدير الفني، وعمرو أسامه مدرب مساعد.
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