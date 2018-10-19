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حوادث

ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:56 م
مخالفة مرورية خلال
مخالفة مرورية خلال
أ ش أ
تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ضبط 6 آلاف و912 مخالفة مرورية، و48 سائقا تحت تأثير المخدرات.

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنتها الإدارة على مدار 24 ساعة، لفرض الانضباط المروري بالشوارع وعلى الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬
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