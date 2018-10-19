هبة عبد الغني: حشمت في البيت الأبيض يحمل مفاجآت كوميدية

بدأت الفنانة هبة عبد الغني، تصوير دورها بمسلسل "حشمت في البيت الأبيض" وهو عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة وذلك في فيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي على أن تستكمل تصوير باقي مشاهدها بالمسلسل الأسبوع المقبل وذلك جاء بعد تألقها خلال السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل "فوق السحاب" و"الرحلة" اللذان حققا نجاحا كبيرا.



وأعربت هبة عن سعادتها بمشاركتها في هذا العمل الذي ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية المحببة إليها خاصة أن تجاربها الكوميدية ليست كثيرة حيث لها تجربة كوميدية سابقة في مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" بالإضافة إلي البرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن"، مشيرة إلي أنها ترفض فكرة الانحصار في قالب درامي واحد خاصة أنه خلال الفترة الماضية قدمت العديد من الأدوار المتنوعة الجادة والتراجيدية ولكنها كانت تبحث عن عمل كوميدي شيق ومميز تقدمه للجمهور ووجدت مسلسل "حمشت في البيت الأبيض" فرصة لها في تقديم نوعية الأدوار الكوميدية التي تعشقها، مؤكدة أنها تقدم بالمسلسل شخصية كوميدية ستكون مفاجأة للجمهور خاصة أن المسلسل مكتوب بشكل رائع ويحمل العديد من المواقف الكوميدية الخفيفة.



يشار إلى أن مسلسل حشمت في البيت الأبيض بطولة بيومي فؤاد, هبة عبد الغني ,إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال،وهنا زهران, كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، تبرم الشركة المنتجة التعاقدات معهم خلال الأيام المقبلة.



العمل من من تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.