ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

اللعبة يفوز بالمركز الأول فى مهرجان الساقية المسرحي .. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شاركت 15 فرقة مسرحية فى مهرجان الساقية المسرحى فى دورته السادسة عشرة، وضمت لجنة تحكيم المهرجان هذا العام كلا من، الدكتورة مها العوضى مدرس بقسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس، والناقد المسرحى وليد الزرقانى، والفنان منقذ الأسود.

وأعلنت الدكتورة مها العوضى فى ختام المهرجان المراكز الفائزة، حيث حصل على المركز الأول عرض "اللعبة" لفرقة "سياسة تون" إخراج محمد زكى، بجائزة تقدر بـــ 5000 جنيه، واحتل المركز الثانى عرض "شريط فاضى" فرقة "التحفجية" بجائزة تقدر بــ 4000 جنيه إخراج محمد منصور، أما المركز الثالث فكان مناصفة بين عرض "الخوف" لفرقة "عمو محمود" إخراج محمود حازم، وعرض "خلل" بجائزة تقدر بـــ 3000 جنيه.

كما قدّمت لجنة التحكيم مجموعة من شهادات التقدير فى عدة مجالات: التمثيل، وفازت فيها سارة صديق عن عرض "الصمت" ورنا سيد ويوسف مصطفى عن عرض "اللعبة"، وهبة سليمان ومحيى الدين يحيى عن "حارة وطنية"، ومنار حمدى عن "الخوف"، ومريم جورج عن "اليوم الأخير"، ووفاء عبده ولمياء خولى عن "ساعة شيطان".

كما فاز بجائزة التمثيل كل من أحمد صلاح وأيمن سعودى عن "المزاد"، وأسامة عاطف عن "الأيام"، وفى مجال الإعداد الموسيقى حصل على شهادة تقدير محمد منصور عن عرض "شريط فاضى"، وفى الإضاءة أحمد دسوقى عن عرض "خلل"، وفي مجال الديكور، فازت سلمى شهاب عن "ثورة الموتى"، والمكياج إسلام عباس عن "اللعبة"، وعن الملابس، فازت ضى وليد عن عرض "الخوف".

اشتمل اليوم الختامى للمهرجان على عرض "خلل" لفرقة كيو فريق مسرح تجارة، من تأليف محمود حمدى وإخراج محمد الدسوقى والذى تدور أحداثها حول المصائر التى تلحق الأبناء نتيجة تربية الآباء الخاطئة، أما العرض الثانى فكان بعنوان "ساعة شيطان" لفرقة "يوركا" من تأليف وإخراج يحيى محمود، وتدور أحداثه حول العلاقة الأزلية بين الإنسان والشيطان، من خلال أسرة بسيطة يختفى والدهم فى ظروف غامضة، ويظهر فى حياتهم شخص يحاول أن يدمرهم بأساليب شيطانية.
اللعبة يفوز بالمركز الأول فى مهرجان الساقية المسرحي .. صور
اللعبة يفوز بالمركز الأول فى مهرجان الساقية المسرحي .. صور
اللعبة يفوز بالمركز الأول فى مهرجان الساقية المسرحي .. صور
loading...

ترشيحاتنا

لاعب كرة بريطاني شهير يرفض الجلوس على جهاز كشف الكذب.. فيديو

كلوب يجهز بديل محمد صلاح أمام هيدرسفيلد غدا.. والإصابات تضرب ليفربول

المشرف على سيراميكا كليوباترا: نتعرض لمخطط لإجهاض حلم الصعود للدورى الممتاز .. فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بأسوان

هاري وميجان يمتنعان عن تناول هذه الأصناف في أستراليا.. صور

بوسي شلبي لـ دينا الشربينى: تستاهلي كل الحب يا أجمل برج حوت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018 والقنوات الناقلة

موقع تركي يكشف مكاسب أردوغان وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي

معلمو دمياط يطلقون مبادرة لمكافحة الدروس الخصوصية

تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة لمترو مصر الجديدة تجريبيا غدا

برلماني كويتي يشن هجوما على العمالة المصرية ويطالب بطردها

الإسماعيلي يصعق بيراميدز بهدف مبكر صناعة محمود متولي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارادونا يعانى خلال تدريب إحدى فرق الدرجة الثانية بالمكسيك.. صور

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

فيديو

الإسماعيلي يصعق بيراميدز بهدف مبكر صناعة محمود متولي.. فيديو
رغدة السعيد: الرجل عامل مهم في بقاء المرأة مشرقة.. فيديو
قطار يدهس 50 شخصا في الهند.. فيديو
على طريقة أفلام الرعب.. سمكة قرش تقفز على قارب وسط البحر
شاهد.. أول فيديو لتفقد الرئيس السيسي إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟