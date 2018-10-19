اللعبة يفوز بالمركز الأول فى مهرجان الساقية المسرحي .. صور

شاركت 15 فرقة مسرحية فى مهرجان الساقية المسرحى فى دورته السادسة عشرة، وضمت لجنة تحكيم المهرجان هذا العام كلا من، الدكتورة مها العوضى مدرس بقسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس، والناقد المسرحى وليد الزرقانى، والفنان منقذ الأسود.



وأعلنت الدكتورة مها العوضى فى ختام المهرجان المراكز الفائزة، حيث حصل على المركز الأول عرض "اللعبة" لفرقة "سياسة تون" إخراج محمد زكى، بجائزة تقدر بـــ 5000 جنيه، واحتل المركز الثانى عرض "شريط فاضى" فرقة "التحفجية" بجائزة تقدر بــ 4000 جنيه إخراج محمد منصور، أما المركز الثالث فكان مناصفة بين عرض "الخوف" لفرقة "عمو محمود" إخراج محمود حازم، وعرض "خلل" بجائزة تقدر بـــ 3000 جنيه.



كما قدّمت لجنة التحكيم مجموعة من شهادات التقدير فى عدة مجالات: التمثيل، وفازت فيها سارة صديق عن عرض "الصمت" ورنا سيد ويوسف مصطفى عن عرض "اللعبة"، وهبة سليمان ومحيى الدين يحيى عن "حارة وطنية"، ومنار حمدى عن "الخوف"، ومريم جورج عن "اليوم الأخير"، ووفاء عبده ولمياء خولى عن "ساعة شيطان".



كما فاز بجائزة التمثيل كل من أحمد صلاح وأيمن سعودى عن "المزاد"، وأسامة عاطف عن "الأيام"، وفى مجال الإعداد الموسيقى حصل على شهادة تقدير محمد منصور عن عرض "شريط فاضى"، وفى الإضاءة أحمد دسوقى عن عرض "خلل"، وفي مجال الديكور، فازت سلمى شهاب عن "ثورة الموتى"، والمكياج إسلام عباس عن "اللعبة"، وعن الملابس، فازت ضى وليد عن عرض "الخوف".



اشتمل اليوم الختامى للمهرجان على عرض "خلل" لفرقة كيو فريق مسرح تجارة، من تأليف محمود حمدى وإخراج محمد الدسوقى والذى تدور أحداثها حول المصائر التى تلحق الأبناء نتيجة تربية الآباء الخاطئة، أما العرض الثانى فكان بعنوان "ساعة شيطان" لفرقة "يوركا" من تأليف وإخراج يحيى محمود، وتدور أحداثه حول العلاقة الأزلية بين الإنسان والشيطان، من خلال أسرة بسيطة يختفى والدهم فى ظروف غامضة، ويظهر فى حياتهم شخص يحاول أن يدمرهم بأساليب شيطانية.

