لاعب كرة بريطاني شهير يرفض الجلوس على جهاز كشف الكذب.. فيديو

رفض لاعب كرة القدم البريطاني جيرمين بينانت إجراء اختبار كشف الكذب عبر البرنامج التلفزيوني " سي بي بي"، مع مقدم البرامج البريطاني جيريمي كايل.



وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، فإن زوجة لاعب الكرة الشهير البالغة من العمر 32 عاما اعترفت عبر البرنامج بأنها كانت تشعر بالغيرة المدمرة حين كانت تشاهد زوجها يغازل من جمهوره.



وكشف لاعب الكرة البالغ من العمر 35 عاما عبر البرنامج بأنه هو وزوجته يحاولان إنجاب أطفال.



وحين سأل مذيع البرنامج لاعب الكرة ان كان يحب ان يختبر على جهاز كشف الكذب ليرد عليه اللاعب مازحاُ " لا لا انا حاليًا جيد للغاية ، ولكني لم أتِ للبرنامج لأفعل ذلك" .



