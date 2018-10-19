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حوادث

سقوط نشالة الغربية ارتكبت 16 واقعة سرقة.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:04 م
سقوط نشالة الغربية
سقوط نشالة الغربية ارتكبت 16 واقعة سرقة
أحمد على
ضبطت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، نشالة لارتكابها 16 واقعة سرقة فى حملة بشوارع مركز سمنود فى إطار خطة لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون علي مستوي المحافظة.

تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من رئيس مباحث المديرية يفيد بتمكن رئيس مباحث شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "ش . ع . س"، 43 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود، تخصصت في جرائم نشل وسرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين من داخل المحال التجارية والشوارع بأسلوب المغافلة وبحوزتها 3 هواتف محمول و14 شنطة جلدية وبطاقات مبلغ بسرقتها.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق وأمرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
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