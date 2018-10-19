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رغدة السعيد: الرجل عامل مهم في بقاء المرأة مشرقة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
أسامة علي
قالت الدكتورة رغدة السعيد، مدربة مهارات بشرية، إن المرأة بطبيعتها تكون ساطعة ومشرقة، ولكن هناك عوامل مهمة تساعدها أن تظل كما هي، وهناك عوامل أخرى تغير من طبيعتها، أهمها شريك الحياة.

وأضافت "السعيد" خلال استضافتها ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض المطلقات يدخلن في حالة ندم بعد الطلاق؛ نتيجة عوامل اجتماعية، والبعض الآخر منهن يخضن تحديا؛ لإثبات أنهن قادرات على إكمال حياتهن بشكل طبيعي.

وأوضحت أن تغير بعض المفاهيم فى المجتمع، مثل مفهوم "الطلاق"؛ أدى إلى زيادة نسبته.
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