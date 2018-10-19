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حوادث

مباحث البحيرة تكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجوار المقابر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:11 م
جثة
جثة
جمالات الدمنهورى
كشف رجال مباحث البحيرة لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدافن النجيلى بدائرة مركز المحمودية.

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات مالية بين المتوفى وعاطلين قاما على أثرها بطعنه بسلاح أبيض مما تسببا فى وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة المحمودية يفيد بعثور أهالي منطقة مدافن النجيلي بدائرة المركز على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر مقتولا بجوار المقابر

وبانتقال رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، وبالمعاينة والفحص  تبين وجود جثة "أحمد. م. ب. م 36 سنة" ومقيم بشارع الثورة المحمودية جثة هامدة.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث وبمشاركة ضباط وحدة مباحث المركز بسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموضها.

وتوصلت التحريات إلى قيام كلا من "سمير م م م ا" 24 سنة، و"أحمد ع م ا" وشهرته كيمو عاطلان ومقيمان بذات العنوان بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض لوجود خلافات مالية بينهم مما تسببا فى إصابته وتوفى متأثرا بها، وتم نقل الجثة لمشرحة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لشمال دمنهور .

وتمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة المحمودية من ضبط المتهم الأول وجارٍ ضبط المتهم الثاني وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة.
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