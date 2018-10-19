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رياضة

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:15 م
صدى البلد
نور عادل
انسحبت الفرق الغانية من المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في نسختيهما المقبلتين، وذلك بقرار من اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الغاني في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عين لجنة؛ لإدارة الاتحاد الغيني، خاصة بعدما هدد بتجميد النشاط الكروي فيها؛ بسبب فضيحة الفساد والتدخل من جانب حكومة غانا في حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الغاني، وهو ما ترتب عليه إلغاء مسابقة الدوري الغيني.

وأكدت التقارير الصحفية أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الغيني رفضت طلب عدد من الأندية للمشاركة في نسخة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية المقبلتين.
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