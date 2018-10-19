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ديني

هبة عوف: الزواج عبر الـ ولي لعلو مكانة المرأة في الإسلام

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتوره هبة عوف الداعية الإسلامية، إن الزواج بـ"الولي"؛ جاء لعلو مكانة المرأة في الإسلام.

وأضافت "عوف"، خلال لقائها على فضائية "دي ام سي" أن الزواج رفع قيمة المرأة عندما جعل الولي شرطًا لإتمامه، مشيرة إلى أن "الولي" و"المهر" شرطان مهمان في الزواج.

وتابعت: "من الأمور الأساسية أيضا في الزواج، أن يكون الدين هو المعيار الأساسي؛ حتى تنبت بيئة صالحة بين الزوجين بمشيئة الله- تعالى-.
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