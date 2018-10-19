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حوادث

شاهد.. علقة ساخنة للصوص حاولوا سرقة دراجات المصلين بفرشوط

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:21 م
علقة ساخنة للصوص
علقة ساخنة للصوص حاولوا سرقة دراجات المصلين بفرشوط
يوسف رجب
لقن أهالي قرية العركي التابعة لمركز فرشوط، علقة ساخنة لـ 3 لصوص أثناء محاولتهم سرقة عدد من الدراجات النارية للمصلين المتواجدين بالمسجد لأداء صلاة الجمعة.

وقام الأهالى بتوثيق اللصوص الثلاثة فى عمود إنارة بجوار المسجد قبل تسليمهم لقوات الشرطة، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه محاولة السرقة من القرية أو الاستيلاء على متعلقات المصلين.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن أهالى قرية العركى من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة الدراجات النارية الخاصة بالمصلين خلال صلاة الجمعة.

وقال محمد على "من أهالى القرية" تمكن الأهالى من ضبط 3 لصوص أثناء سرقتهم الدراجات النارية للمصلين، وانهال عليهم المتواجدون بالضرب المبرح وتم توثيق أحدهم فى عمود إنارة فيما تمكن الآخران من الهرب إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبطهما.
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