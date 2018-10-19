النصر بالمحلة: اعتماد ترقية 450 عاملا

أكد المهندس حسين شفتوره رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة، اليوم، اعتماد لجنة الترقيات لـ"450 " عاملا وعامله عقب إنتهاء الجمعية العمومية الاثنين المقبل، مضيفا: "بشرة خير تعليق كشوف أسماء العمال الخميس المقبل على أبواب الشركة ".



جاء ذلك عقب مطالب عمال شركة النصر الى الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة بضرورة التنسيق مع عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة سعيا فى وضع آليات عاجلة تتضمن اعتماد ترقية عمال الشركة أسوة بزملائهم فى شركات الغزل والنسيج بغزل المحلة وكفر الدوار.



وأشار "شفتوره " الى أن مجلس إدارة اعتمد مذكرة كشوف لجان الترقيات عقب مفاوضات إيجابيه مع عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابه العامة للغزل والنسيج بموجب اعتماد لجنه الترقيات بتاريخ 16 أكتوبر الجاري بأثر رجعي، موضحا أن أجور العمال للفئه الأولي 4144 جنيها بينما الفئه الثانيه تصل 3130 جنيها والفئه الثالثه تصل 2147 جنيها.



وتابع أنه سيتم تشكيل لجان تقييم للفترات البينيه للترقيات والتي تتراوح ما بين "2 – 4" سنوات كما يحدد أليه العامل المستحق للترقيه بناء على تقارير انتاجه وإجازاته وجزاءاته السنويه بشكل دوري .



من ناحية أخري أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابه العامة أنه نجح فى التفاوض مع رئيس شركة النصر للغزل والنسيج لصرفه بدايه من 16 أكتوبر الجاري بأثر رجعي، مشيرا الى أن "كل مطالب عمال شركة النصر على طاوله النقابه العامة أولا بأول ودايما يوجد لها حلول واقعيه ومرضيه لهم".