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رياضة

الإسماعيلي يصعق بيراميدز بهدف مبكر صناعة محمود متولي.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نجح فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي في تسجيل هدفه الأول في مرمى منافسه فريق بيراميدز بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في استاد الإسماعيلية في إطار الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز.

وسجل الهدف محمود متولي بالدقيقة 6 من عمر المباراة بعد تلقي عرضية من ركلة ركنية.

وجاء التشكيل الإسماعيلي كاملا كالتالى:
حراسة المرمى :عصام الحضرى
خط الدفاع :طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى – باهر المحمدى
خط الوسط : حسنى عبدربه – عماد حمدى – عمر الوحش - لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا
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