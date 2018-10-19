أبو شقة: منع الترشح لانتخابات البرلمان لأكثر من دورتين عوار دستوري

تحفظ النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مقترح منع الترشح للانتخابات البرلمانية، لأكثر من دورتين، قائلًا: "لا يوجد فى أى دولة فى العالم، كما أنه يعتبر عوارا دستوريا".



وأضاف أبو شقة لـ "صدى البلد" أن الأمر يقف أمام الخبرات البرلمانية والسياسية، التى تمرست طوال السنوات الماضية على العمل التشريعي.



وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أن منع الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين، ليس له علاقة بإعداد الكوادر السياسية، فهو أمر قائم بالفعل، عن طريق أمانات شباب الأحزاب بالمحافظات.



كان حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، تقدم بمشروع قانون، لمنع الترشح لأكثر من دورتين برلمانيتين، تجديدًا للفكر السياسي في البلاد، باعتبار أن الأحزاب ستصبح ملزمة بتصعيد كوادر جديدة للمستقبل وتدريبهم سياسيا على الوظيفة النيابية والبرلمانية، على حد ذكرهم.