ضبط 294 شخصا في الدقهلية مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية

ألقى رجال وحدة مباحث مركز شرطة شربين، القبض على 267 شخصا، صادر ضدهم أحكام خلال يومين.



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رئيس مباحث شربين ورئيس مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط 267 شخصا مطلوبين للتنفيذ عليهم في أحكام متنوعة ما بين "مستأنف وجزئى"، إضافة إلى 27 آخرين، صادرة ضدهم أحكام نهائية، وذلك خلال 48 ساعة.



ومن جهته أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية أن الحملات مستمرة على مدار شهر؛ لضبط الخارجين عن القانون، والصادر ضدهم أحكام.