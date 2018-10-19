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أخبار البلد

العبد: تجارة الأدوية المهربة سوق موازية.. وأمران للقضاء عليها

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
الديب أبوعلى
قال الدكتور محمد العبد، مسئول لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن الأدوية المهربة غالبا ما تكون مجهولة المصدر ومشكوك في صلاحية معظمها ولها تأثير سلبي كبير على صحة المصريين.

وأوضح العبد، فى تصريحات لصدى البلد، أن القضاء على ظاهرة الأدوية المهربة يتطلب أمرين هامين أولهما إحكام الرقابة على المواني برا وبحرا وجوا لمنع أى محاولة لإدخال هذه الأدوية للسوق المصرية، وثانيها التعاون بين وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للأطباء لمعرفة الأدوية التي يكتبها الأطباء للمرضى وغير متوفرة بالسوق المحلية لحصرها والعمل على توفيرها تحت مظلة قانونية.

وحول حجم تجارة الأدوية المهربة ونسبتها أكد العبد، أنه لا توجد عملية حصر دقيقة لحجمها ونسبتها ولكنها تمثل اقتصادا موازيا له تأثير مدمر على سوق الدواء المحلية وعلى صحة المرضي، مطالبا بتحرك سريع من وزارة الصحة لضبط هذا السوق والتحكم فيه.
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