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رياضة

عقوبات بالجملة على لاعبي سموحة بعد التعادل مع حرس الحدود

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
نور عادل
أصدر مجلس إدارة نادي سموحة، قرارات صارمة ضد لاعبي فريق الكرة الأول؛ وذلك بعد التعادل مع فريق حرس حدود، اليوم، ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، تجميد مستحقات اللاعبين؛ حتى عودة تحسن النتائج، بالإضافة الي تغريم كل لاعب شارك في المباراة 30 ألف جنيه.

كما قرر مجلس ادارة النادي السكندري ايضًا، ايقاف العمل بلائحة الفريق المعدة من جانب الجهاز الفني؛ وذلك حتى تتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

وتعادل فريق سموحة مع منافسه حرس الحدود، بهدف لكل منهما، بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على استاد الجيش في برج العرب.
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