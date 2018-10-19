بكري: أبو العينين يؤكد تقديره لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي ويشكر الرئيس

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، قد أعلنت أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، قد فازا بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار.



وأضاف "بكرى" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جائزة العطاء الاجتماعى، جائزة من أكبر منظمة اجتماعية بإيطاليا، لافتا إلى أن اختيار رجل الأعمال محمد أبو العينين، والدكتور زاهى حواس للفوز بها؛ يأتي كأول شخصيتين عربيتين يحصلان على تلك الجائزة في تاريخها.



وأوضح الإعلامي، أن بيان المنظمة الإيطالية فى ميلانو ذكر أن "أبو العينين" فاز بالجائزة لدوره الاجتماعي البارز، وعطائه المتواصل عبر تاريخه الطويل، وكذلك دوره فى تعزيز ودعم التعاون بين شعوب العالم، والصداقة والتعاون بين مصر وإيطاليا، فيما فاز الدكتور زاهي حواس بالجائزة؛ نظرا للاكتشافات الأثرية، وخاصة مقابر العمال، ووادى المومياوات الذهبية، وغيرها.



وتابع "بكرى" أن فرانشيسكو فيفاكوا، رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، قد أعلن أن أعضاء تحكيم الجائزة، اختاروا منح جائزة العطاء الاجتماعي لعام 2018، لرجل الأعمال محمد أبو العينين؛ تكريما لدوره البارز فى المجال الاجتماعي، وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والمعايشة والسلام بين الشعوب، وكذلك لدوره البارز في التعاون بين الشعوب عالميًا، والتزامه بتعزيز التراث الثقافي لمصر، ودعمه القوي للصداقة والتعاون بين الشعبين المصرى والإيطالي.



وأضاف أن "أبو العينين" أكد تقديره لهذه الجائزة، وأنه يقوم بدوره فى العطاء الاجتماعى؛ دفاعا عما يعتقد أنه صحيح، ويوافق القيم المصرية الأصيلة، كما أنه وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى كان ولا يزال دافعا للعمل الاجتماعى في مصر .



يشار إلى أن "أبو العينين" و"حواس"، سيتسلمان جائزتي منظمة الثقافة والتضامن في حفل، يقام الاثنين المقبل "22 أكتوبر" على مسرح «دال فيرم» التاريخي، أحد أشهر المسارح الإيطالية، والذي افتتح فى القرن الـ19 عام 1872.



وتعتبر جوائز العطاء الاجتماعي، واحدة من الجوائز الاجتماعية والثقافية المرموقة، نظرا لما تحظى به المنظمة من أهمية كبيرة.



ويشهد الحفل كل عام، حضور عدد كبير من المسئولين من دول مختلفة، وآلاف الحضور ووسائل الإعلام العالمية، كما سيحضر الحفل هشام بدر السفير المصري بإيطاليا، والقنصل المصري فى ميلانو، وتحظى المنظمة الإيطالية الشهيرة برعاية مجلس النواب، واتحاد الكرة الإيطالي، ومجلس مدينة ميلانو.



وتعتبر منظمة «الثقافة والتضامن» واحدة من أكبر المؤسسات الإيطالية والدولية فى مجال العمل الإنساني والاجتماعي، حيث تهدف إلى نشر كل ما يعبر عن الثقافة والتضامن وزيادة الوعي فى القضايا العالمية المتعلقة بالحفاظ على تعزيز الثقافة فى شتى المجالات، سواء الفن والتاريخ والآثار والمسرح والسينما والفنون، ويجري اختيار 20 فائزا كل عام، فى شتى المجالات، للفوز بجوائز نجوم العطاء الاجتماعي فى العالم، سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات؛ اعترافا بدورهم فى المجال الاجتماعي والثقافي والتضامن بين الشعوب، وتحقيقهم لنتائج مؤثرة فى تلك المجالات.



ويقام الحفل هذا العام 2018، للمرة العاشرة فى تاريخه.



وجرى تأسيس جوائز العطاء الاجتماعي الدولي؛ بهدف الاعتراف بهؤلاء الذين يبذلون جهودا من أجل الإنسانية ولتثمين عطائهم.