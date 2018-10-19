اتحاد عمال مصر: غرفة وخط ساخن لتلقي شكاوى الأعضاء

قال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إنه تم تشكيل غرفة وخط ساخن لتلقي الشكاوى العمالية بالاتحاد العام لعمال مصر.



وأكد نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لصدي البلد، أن الهدف من الغرفة هو إيجاد الحلول الفورية لمشاكل العمال، مضيفا أنه تم تلقي أكثر من 5 آلاف مشكلة من خلال الموقع الرسمي للاتحاد العام والصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه يتم تحويل كل مشكلة على النقابة الخاصة بها لتوافر الخبرة لحلها، مضيفا أنه يتم التحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة عن طريق مجموعة من المحامين وبعض موظفي الأمانة العامة.