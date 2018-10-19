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مرأة

جمال شعبان: الجلطة تضر مباشرة عضلة القلب.. في هذه الحالة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:21 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
علا أحمد
قال الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب، إن القلب بالرغم من وجود الدم بداخله إلا أنه لا يصل إليه الدم إلا من خلال الشريان التاجي فالقلب لا يستفيد من الدم الذي بداخله إلا من خلال الشريان التاجى فقط، لافتا إلى أنه فى حال انسداد هذا الشريان الذي يبلغ حجمه 3 مل يتسبب في وفاته.

وأضاف جمال شعبان خلال ندوته في صدي البلد، أن فى حال الإصابة بجلطة في القلب فلا تتأثر عضلة القلب بصورة مباشرة وذلك لأن عضلة القلب لا تتأثر مرة واحدة بل في حال وجود قصور في الشريان التاجي فتضعف عضلة القلب ولكن بعد تركيب الدعامة أو علاج الجلطة فتعود العضلة لعملها طبيعيا.
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