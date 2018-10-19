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حوادث

إحباط توزيع 27 ألف كتاب مدرسي حكومي مزور بالغربية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:12 م
كتب مدرسية
كتب مدرسية
مصطفى الرماح
تمكنت شرطة المصنفات بالغربية من ضبط "أسامة أ.م" 45 سنة عامل بمطبعة أثناء تواجده بالمطبعة لقيامه بطباعة كتاب خارجى خاص بمناهج وزارة التربية والتعليم بإسم "قطر الندى" دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وضبط بحوزته 27500 نسخة لذات الكتاب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإخطار مديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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