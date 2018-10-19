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ديني

زوجها تزوج عليها بعد مرضها هل عليه إثم.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي من سائلة تقول إن زوجها تزوج عليها بعد 37 سنة لأنها كانت مريضة وهي وافقت على ذلك لكن منذ شهر لم يسأل عنها.

أجاب وهدان، خلال لقائه على فضائية "الناس ، أن الزوج آثم شرعا مادام تزوج امرأتين لابد من العدل بينهما، العدل في النفقة في الكسوة، وَأنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ، فالعدل بين الزوجات مطلوب.
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