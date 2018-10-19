جاسوسة مسلمة مرشحة لوضع صورتها على الجنيه الإسترليني

يستعد البنك المركزي البريطاني، لإصدار ورقة جديدة للجنيه الاسترليني من فئة الـ 50 جنيها، ومن بين المرشحين لوضع صورتهم على الإصدار الجديد "نور عنايات خان" الجاسوسة البريطانية المسلمة تقديرا لجهودها في خدمة الجيش البريطاني، وهي أول بطلة مسلمة في الحرب العالمية الثانية والمسلمة الوحيدة التي تحصل على لقب "بطلة حرب" في بريطانيا.



وتشتهر خان باسم "نورا" وولدت في روسيا عام 1914 لأب هندي وأم أمريكية، وانتقلت عائلتها إلى لندن ومن بعدها إلى فرنسا، وأرادت المشاركة في الحرب على النازيين، وفي 1944 تم إعدامها بالرصاص بعد اعتقالها في معتقل "داشاو" الألماني، وتعرضت للتعذيب على يد النازيين بعد احتلالهم لفرنسا إلا أنها رفضت الاعتراف بشيء عن عملياتها وتجسسها لصالح العمليات الخاصة بالجيش البريطاني، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في 2012، تم إنشاء تمثال على شرفها في لندن وهو أول نصب تذكاري لبريطانية مسلمة أو امرأة آسيوية.



ومن المقرر أن تصدر بريطانيا الفئة الجديدة من عملة الـ50 جنيها استرلينيا في 2021، وطالب البنك بترشيح شخصية قدمت مساهمة فعالة للمجتمع البريطاني وثقافته لنقش صورتها على الإصدار الجديد.



وقالت الصحيفة إن من بين المرشحين بعض اللاعبين القدامى ورموز بريطانية أخرى، إلا أنه هناك اتجاها من بعض الوزراء لدعم الدور الاستثنائي الذي قدمته نورا لبريطانيا.