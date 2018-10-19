مصطفى بكري: قناة الجزيرة شاشة الدم الحمراء.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه قناة الجزيرة التابعة لقطر الإرهابية، خصصت- منذ قليل- برنامجا، ناقشت فيه ما أسمته بـ"ترتيب البيت السعودي من الداخل في مرحلة ما بعد ولي العهد محمد بن سلمان".



وعلق بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا:" قناة الجزيرة نسيت أن تأتي بخريطة؛ لتبدأ فى تقسيم الدولة إلى دويلات طائفية وعرقية، بتعليمات مباشرة من أمير قطر".



وتابع قائلا: "هل شاهدتم وقاحة أكثر من ذلك؟، هل رأيتم قبل ذلك مثل الذي نراه على شاشة الدم الحمراء الجزيرة القطرية؟، هل يحق لها أن تتدخل فى شئون المملكة بشكل مباشر؟".

