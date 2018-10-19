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أخبار العالم

المسماري: المجتمعون في القاهرة يتفقون على استمرار حفتر قائدا للجيش الليبي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:09 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن العميد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن الضباط المجتمعين في القاهرة اتفقوا على أن يكون المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش بالاضافة للاتفاق على تأسيس ثلاثة مجالس عسكرية.

وقال المسماري، في بيان مساء الجمعة، إن ضباط المنطقتين الشرقية والغربية لا يزالون يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة برعاية مصرية، مشيرا إلى أنهم اتفقوا حتى الآن على ثلاثة بنود: تشكيل قيادة مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الاعلى ومجلس القيادة العامة، ومناقشة مقترحات وسبل معالجة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، والاتفاق على أن يكون مجلس القيادة العامة الذي يرأسه المشير حفتر هو واجهة المؤسسة العسكرية للبلاد.

وأكد المسماري أن اللقاءات الحالية ناقشت "الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة" في إشارة إلى أنه لم تطرح أسماء لشغل مناصب المجالس الثلاث حتى الآن، لكن الاتفاق فيما يبدو جرى على الإبقاء على اسم المشير حفتر في منصبه كقائد عام للجيش.
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