ضبط 5 آلاف طن أرز وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، توجيه الحملات التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن لمكافحة ظواهر الاستغلال والتصدى لحجب السلع الغذائية عن التداول بالأسواق (خاصةً سلعة الأرز) عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والتداول، بقصد رفع أسعارها.



وأسفرت جهودها بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط ( 90 قضية ضبط خلالها ( 5503,937 طن " أرز شعير – سلع غذائية أخرى" ) أبرزها القضايا الآتية:-



ضبط مالك مخزن -بدون ترخيص-لتجارة السلع الغذائية ، كائن بدائرة مركز شرطة شبراخيت (بالبحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت (108 أطنان) بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط مالك مخزن - بدون ترخيص-لتجارة السلع الغذائية ، كائن بدائرة مركز شرطة مطوبس(بكفر الشيخ) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت 90 طنا بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



القبض على مالك مخزن -بدون ترخيص-لتجارة السلع الغذائية ، كائن بدائرة مركز شرطة الحامول (بكفر الشيخ) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أرز الشعير وزنت 70 طنا بقصد حجبها عن التداول، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبذلك يكون إجمالى قضايا حجب أرز الشعير التى تم ضبطها خلال الفترة من أول أكتوبر الجارى 182 قضية بمضبوطات بلغت (5046,628 طن أرز شعير).