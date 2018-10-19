الداخلية تؤمّن إزالة عشرات حالات التعدي على أراضي الدولة.. فيديو

واصلت الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل.



وأسفرت تلك الحملات- بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال 24 ساعة بمديريات الأمن - عن تأمين تنفيذ إزالة العشرات من التعديات المتنوعة.



واتُّخِذَت الإجراءات اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات؛ لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.