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حوادث

الداخلية تؤمّن إزالة عشرات حالات التعدي على أراضي الدولة.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
محمد صبرى - اسلام مقلد
واصلت الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل.

وأسفرت تلك الحملات- بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال 24 ساعة بمديريات الأمن - عن تأمين تنفيذ إزالة العشرات من التعديات المتنوعة.

واتُّخِذَت الإجراءات اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات؛ لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.
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