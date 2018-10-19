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بكرى: حكام قطر أيديهم ملطخة بدماء العرب والمسلمين.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الاعلامى مصطفى بكرى، إنه لا يمكن القبول بما تقدمه قناة الجزيرة القطرية "قناة الدم" بأى حال من الاحول.

وأكد بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قناة الجزيرة وحكام قطر أيديهم ملطخة بدماء العرب والمسلمين، بسبب احتضانهم الارهابيين وتمويل تنظيم داعش.

وتابع بكرى، أن قناة الجزيرة وحاكم قطر لم ينطقوا بكلمة واحدة فى مواجهه قتل الأبرياء وتفجير المساجد والكنائس على يد أنصارهم الذين دعموهم وأطلقوهم لتخريب الأوطان واستباحة الدماء.

وأضاف بكرى أن تنظيم داعش الارهابى المدعوم من قطر يحتجز 700 شخص شرق الفرات، ويحاول احتلال مناطق سورية تحت رعاية القوات الأمريكية.
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