ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المركزي:19.12 مليار جنيه حجم محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص في يوليو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك من القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت 19.12 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 18.995 مليار جنيه في يونيو 2018 بفارق125 مليون جنيه، و مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه في مايو السابق لهما، بتراجع قدره 280 مليونا.

وذكر تقرير صادر، عن البنك المركزي، ان جملة الأوراق المالية لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بلغت 457.3 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 458.9 مليارا في يونيو السابق له ومقارنة بـ 456.41 مليارا في مايو 2018.

ووصلت أرصدة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية لقطاع الحكومة بـ 420.1 مليار جنيه مقابل 418.442 مليار جنيه ومقارنة بـ 418.74 مليارا في مايو السابق.
loading...

ترشيحاتنا

بعد 4 شهور.. ابن الخفير يعيد هيكلة الضرائب والحسابات الحكومية في المالية

ترامب: السعودية قوة أساسية لتحقيق توازن في الشرق الأوسط

قناة أمريكية: إدارة ترامب تدرك مخاطر معاقبتها للسعودية بسبب جمال خاشقجي .. واشنطن مهددة بقطيعة عربية .. وفشل خطتها لعزل إيران .. وروسيا ستكون البديل

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو

20 صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

توفيق عكاشة ينفعل على فريق الإعداد بسبب السندوتشات

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال متعب الى ماورڤيرك النمساوى

حكم لقاء الإسماعيلى وبيراميدز يكشف حقيقة خلافه مع الحكم المساعد

مدرج بحقوق عين شمس يتحول إلى ساحة رقص شعبي.. فيديو

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

هل يشعر الميت بالأحياء من حوله.. فيديو

فان دايك مدافعا عن محمد صلاح: يحقق نفس أرقامه في العام الماضي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟