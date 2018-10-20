المركزي:19.12 مليار جنيه حجم محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص في يوليو

ارتفعت محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك من القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت 19.12 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 18.995 مليار جنيه في يونيو 2018 بفارق125 مليون جنيه، و مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه في مايو السابق لهما، بتراجع قدره 280 مليونا.



وذكر تقرير صادر، عن البنك المركزي، ان جملة الأوراق المالية لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بلغت 457.3 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 458.9 مليارا في يونيو السابق له ومقارنة بـ 456.41 مليارا في مايو 2018.



ووصلت أرصدة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية لقطاع الحكومة بـ 420.1 مليار جنيه مقابل 418.442 مليار جنيه ومقارنة بـ 418.74 مليارا في مايو السابق.

