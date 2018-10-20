أرض الفيروز تحتضن ملتقى السلام تحت شعار هنا نصلي معا.. والبرلمان: مصر خالية من الإرهاب.. وغدا تتداخل أصوات تكبيرات المساجد مع أجراس الكنائس

عمرو صدقي:
مصر بلد السلام رسالة الملتقي للعالم
محمد المسعود :
محمد المسعود :
الاستفادة ستكون في كافة المجالات
برلماني:
برلماني:
الارتقاء بالسياحة ليست مسئولية الدولة فقط بل كل المواطنين
يأتي ملتقي السلام العالمي بسانت كاترين مهد الأديان هذا العام ليعزز الوحدة الوطنية، حيث ستتعانق غدا اصوات تكبيرات المساجد مع اجراس الكنائس في أن واحد، هذا ما تفاعل معه نواب البرلمان، مؤكدين أن مصر خالية من الارهاب، تنعم بالامان، اما السياحة فلها نصيبها من هذا الملتقي الذي يعتبر وسيلة ترويجية قوية لها ولمعالمها السياحية والتراثية.
وفي هذا السياق، قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أثناء تواجده في ملتقي السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، أن هناك جو رائع بين المتواجدين، بسبب روحانيات المكان والتي تعتبر ارضا للسلام و مهبطا للاديان السماوية .
وأضاف صدقي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذا الامر ليس بالجديد علي مصر، فدائما وابدا الدولة مصرية هي قبلة العالم ومقصد السياح، مشيرا الي ان المؤتمر يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للعام الرابع على التوالي لمدة يومين 18 ، 19 أكتوبر الجاري.
واوضح رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، ان هناك رساله طمانينة من الملتقي للعالم أجمع أن مصر أرض للسلام وبلد الامن والامان وخاليه من الارهاب، كما دعا الجميع لزيارة مصر والاستمتاع معالمها واثارها .
وتابع ، ان مصر قد مرت بفترة عصيبة أثرت علي السياحة في مصر بشكل عام، نظرا للمشاكل السياسية التي توالت عليها، لذلك تم العمل علي إعادة المنظومة وتغيير الاشاعات السيئة علي السياحة ، وبعد كل هذه الجهود بدأت السياحة في استعادة بريقها وعودة السياح لها مرة اخري .
فيما أشاد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإنطلاق ملتقي السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، واصفا إياه بالحدث العالمي الذي تتوافق عليه كل الاديان.
وأضاف المسعود في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ان هذا المؤتمر يبعث رسالة للعالم كله أن مصر بلد االامن والامان، وكما أن الوحدة الوطنية بين المسمين والمسحيين أصبحت متينة وليس من السهل التفريق بينهم، مشيرا الي انه سوف يتم تأدية صلاة الجمعه في مسجد الوادي المقدس في سانت كاترين، في نفس وقت أداء الأقباط للصلاة في دير سانت كاترين، لتتداخل أصوات تكبيرات المساجد مع أجراس الكنائس.
وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، ان الاستفادة من هذا الحدث العالمي ستكون في كافة المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أكد علي علاقة الحب التي تجمع بين المسلمين والمسحيين ونفي عدم وجود اي من الخلافات والمشاكل التي يزعم البعض بحدوثها، مؤكدا ان الدولة تسلك طريق التقدم والاصلاح في كافة المجالات، والواجب علينا جميعا التكاتف ومساندة بعضنا البعض حتي نري غدا افضل.
من جانبه قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إنطلاق ملتقى السلام العالمي ، برعاية منظمة اليونسكو، ومحافظ جنوب سيناء اللواء وتحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس مدي إهتمام الدولة بالسياحة، كما يعكس أيضا اهمية مدينة سانت كاترين التي تعتبر من أثار العائلة المقدسة.
وأشار عبده في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الي أن هذه المدينة لها مكانة خاصة في نفوس الاخوه المسيحين، وتعتبر مقصد هام لهم ، كما انها تمتلك عددا من المعالم السياحية والتراثية والدينية والطبيعية ما يجعلها قبلة للعالم كله للتعرف على أرض الحضارات ومكان يفيض وينبع بالسلام والحب.
وأكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن مهمة الارتقاء بالسياحة والترويج لها لا تقتصر علي رئيس الدولة والحكومة فقط، بل إنها تعتبر مهمة كل المواطنين في مصر، وذلك من خلال التعامل الجيد مع السياح وعدم استغلالهم ماديا ومراقبة التجار الذين يرفعون اسعار السلع عليهم.
كما أعرب النائب عن أسفه لاعتناق بعض الاشخاص فكرة ان السائح يعتبر فريسة لهم ويجب استغلالها، هذا من شأنه كله يعيق تنمية وتشجيع السياحة وابتعاد السياح عن بلدنا والذهاب لبلاد أخري، لا تمتلك نصف ما نملكة من المعالم السياحية
وتابع، انه يمكننا أدخال مواد للسياحة ضمن المواد التعليمية، من خلالها يتم توضيح كيفية المحافظة علي معالمنا السياحية وكيفية التعامل مع السياح باعتبارهم سفراء لبلادهم ينقلون كل ما يشاهدون في بلدنا.
يأتي ملتقي السلام العالمي بسانت كاترين مهد الأديان هذا العام ليعزز الوحدة الوطنية، حيث ستتعانق غدا اصوات تكبيرات المساجد مع اجراس الكنائس في أن واحد، هذا ما تفاعل معه نواب البرلمان، مؤكدين أن مصر خالية من الارهاب، تنعم بالامان، اما السياحة فلها نصيبها من هذا الملتقي الذي يعتبر وسيلة ترويجية قوية لها ولمعالمها السياحية والتراثية.
وفي هذا السياق، قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أثناء تواجده في ملتقي السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، أن هناك جو رائع بين المتواجدين، بسبب روحانيات المكان والتي تعتبر ارضا للسلام و مهبطا للاديان السماوية .
وأضاف صدقي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذا الامر ليس بالجديد علي مصر، فدائما وابدا الدولة مصرية هي قبلة العالم ومقصد السياح، مشيرا الي ان المؤتمر يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للعام الرابع على التوالي لمدة يومين 18 ، 19 أكتوبر الجاري.
واوضح رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، ان هناك رساله طمانينة من الملتقي للعالم أجمع أن مصر أرض للسلام وبلد الامن والامان وخاليه من الارهاب، كما دعا الجميع لزيارة مصر والاستمتاع معالمها واثارها .
وتابع ، ان مصر قد مرت بفترة عصيبة أثرت علي السياحة في مصر بشكل عام، نظرا للمشاكل السياسية التي توالت عليها، لذلك تم العمل علي إعادة المنظومة وتغيير الاشاعات السيئة علي السياحة ، وبعد كل هذه الجهود بدأت السياحة في استعادة بريقها وعودة السياح لها مرة اخري .
فيما أشاد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإنطلاق ملتقي السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، واصفا إياه بالحدث العالمي الذي تتوافق عليه كل الاديان.
وأضاف المسعود في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ان هذا المؤتمر يبعث رسالة للعالم كله أن مصر بلد االامن والامان، وكما أن الوحدة الوطنية بين المسمين والمسحيين أصبحت متينة وليس من السهل التفريق بينهم، مشيرا الي انه سوف يتم تأدية صلاة الجمعه في مسجد الوادي المقدس في سانت كاترين، في نفس وقت أداء الأقباط للصلاة في دير سانت كاترين، لتتداخل أصوات تكبيرات المساجد مع أجراس الكنائس.
وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، ان الاستفادة من هذا الحدث العالمي ستكون في كافة المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أكد علي علاقة الحب التي تجمع بين المسلمين والمسحيين ونفي عدم وجود اي من الخلافات والمشاكل التي يزعم البعض بحدوثها، مؤكدا ان الدولة تسلك طريق التقدم والاصلاح في كافة المجالات، والواجب علينا جميعا التكاتف ومساندة بعضنا البعض حتي نري غدا افضل.
من جانبه قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إنطلاق ملتقى السلام العالمي ، برعاية منظمة اليونسكو، ومحافظ جنوب سيناء اللواء وتحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس مدي إهتمام الدولة بالسياحة، كما يعكس أيضا اهمية مدينة سانت كاترين التي تعتبر من أثار العائلة المقدسة.
وأشار عبده في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الي أن هذه المدينة لها مكانة خاصة في نفوس الاخوه المسيحين، وتعتبر مقصد هام لهم ، كما انها تمتلك عددا من المعالم السياحية والتراثية والدينية والطبيعية ما يجعلها قبلة للعالم كله للتعرف على أرض الحضارات ومكان يفيض وينبع بالسلام والحب.
وأكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن مهمة الارتقاء بالسياحة والترويج لها لا تقتصر علي رئيس الدولة والحكومة فقط، بل إنها تعتبر مهمة كل المواطنين في مصر، وذلك من خلال التعامل الجيد مع السياح وعدم استغلالهم ماديا ومراقبة التجار الذين يرفعون اسعار السلع عليهم.
كما أعرب النائب عن أسفه لاعتناق بعض الاشخاص فكرة ان السائح يعتبر فريسة لهم ويجب استغلالها، هذا من شأنه كله يعيق تنمية وتشجيع السياحة وابتعاد السياح عن بلدنا والذهاب لبلاد أخري، لا تمتلك نصف ما نملكة من المعالم السياحية
وتابع، انه يمكننا أدخال مواد للسياحة ضمن المواد التعليمية، من خلالها يتم توضيح كيفية المحافظة علي معالمنا السياحية وكيفية التعامل مع السياح باعتبارهم سفراء لبلادهم ينقلون كل ما يشاهدون في بلدنا.