الصيادلة: حجم تجارة الأدوية المهربة 5% من السوق المصري

أكد الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن حجم تجارة الأدوية المهربة بلغ 5% من حجم تجارة الأدوية في مصر، لافتا إلى أن 80% من هذه التجارة يباع خارج الصيدليات.



وأوضح أبو دومة، في تصريحات لصدي البلد، أن الأدوية المهربة تباع خارج الصيدليات لأنها تخضع للتفتيش الصيدلي والرقابة ووجود دواء غير مسجل بالصيدلية يعرض صاحبها للعقاب، لافتا إلي أنها تباع بالمستوصفات والعيادات الخاصة وعلى صفحات السوشيال ميديا وعلي الفضائيات.



ولفت المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إلى أن هذه الأدوية تدخل السوق المحلية عن طريق مرضى يستخدمونها لظروف إقامتهم خارج مصر وعند عودتهم يجلبونها معهم أو عن طريق بعض الأطباء الذين يوصون مرضاهم باستخدامها دون غيرها من الأدوية الموجودة بالسوق المحلية.



وطالب أبو دومة، بإحكام الرقابة على الأدوية المهربة لما تسببه من مخاطر على صحة المواطن المصري وعلى اقتصاديات الدواء المصري وتسريع عملية تسجيل الأصناف غير الموجودة بالسوق المصرية للعمل على توفيرها تحت غطاء قانوني.