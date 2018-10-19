عبدالله المغازي: لا يوجد في قاموس السيسي كلمة إجازة

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل لا يوجد في قاموسه كلمة إجازة، مضيفا: "السيسي معندهوش إجازة لا في صيف، ولا في يوم جمعة".



وأشار المغازي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن ارتداء الرئيس السيسي للزي العسكري خلال تفقده القاعدة الجوية فجر اليوم له دلالة قوية، وهى أن هناك يدا تبني ويد تحمل السلاح.



وعن تصدر هاشتاج "مصر بخير" تويتر، عقب "المغازي"، "الرئيس قالنا في بداية حكمه هتتعبوا معانا، ولكن هنغير الوضع.. وهو ما يتحقق بالفعل"، لافتا إلى أن بناء الأمم ليس بالساهل، مضيفًا أن الرئيس السيسي وطني بامتياز وسنقف معه لأخر لحظة.

