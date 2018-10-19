الألفي يكشف أهمية مؤتمر رؤساء أركان حرب الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن مؤتمر رؤساء أركان حرب الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب بمشاركة مصر يعد مؤتمرا عالميا.



وأشار "الألفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc" مساء الجمعة، إلى أن الدول المشاركة تقوم بمناقشة سبل القضاء على الإرهاب بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الدول وتبادل الخبرات.



ولفت إلى أن هناك دولا شقيقة تدعم الإرهاب، مضيفًا أن مصر في الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب تقوم بعملية التنمية، مؤكدًا أن القوات المصرية مسيطرة على الوضع في مصر.