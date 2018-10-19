تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال متعب الى ماورڤيرك النمساوى

اكد مصطفي النمر رجل الأعمال المصرى، مالك نادى ماورڤيرك النمساوى انه تم الاتفاق رسميا مع عماد متعب لاعب منتخب مصر والنادى الأهلي السابق للتراجع عن اعتزاله والعودة للملاعب وارتداء قميص الفريق الذى ينافس في دورى الدرجة الثانية النمساوي ويتبقي فقط تحديد المقابل المادى الصفقة ومدة العقد.



وقال النمر في مداخلة هاتفية من امريكا مع عمر ربيع باسين في برنامج " وورلد سبورتس " المذاع علي شاشة قناة النادى الاهلي انه ينتظر وصول عماد متعب للنمسا في الايام العشر الاولى من شهر نوفمبر المقبل من اجل اتمام إنضمامه لفريق ماورفيرك والاتفاق علي باقي بنود العقد .



وأضاف مالك النادى النمساوى ان حسن شحاته المستشار الفنى للفريق واحمد شوبير كانا لهما الدور البارز في صفقة متعب واقناعه بالتراجع عن الاعتزال، خاصة وانه ما زال لديه قدرة علي اللعب لسنوات اخرى .. مؤكدا أن صفقة متعب يعول عليها الكثير لما يمتلكه اللاعب من خبرات ستساعد فريق ماورفيرك علي المنافسة للصعود للدورى النمساوى الممتاز بالموسم المقبل.



وبسؤاله عن تفاوضه مع لاعبين آخرين من الدورى المصري للاحتراف في النمسا، قال مصطفي النمر: "نعم هناك لاعبين مصريين آخرين نتفاوض معهم ابرزهم احمد علي هداف المقاولون العرب".