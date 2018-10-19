خلال لقائه بشباب المحافظة.. محافظ بورسعيد يعلن انتهاء مشروع الإسكان الاجتماعى ..ويؤكد: 50% من المتقدمين بالتعاوني لن يحصلوا على شقق.. مش هنبنى مساكن تانى ونتجه لبناء المدينة الجديدة..صور

اللواء عادل الغضبان :

تكلفة البناء في بورسعيد بمساكن الحكومة أغلى من أي محافظة أخرى

شبكة الصرف الصحي لم تعد تتحمل مساكن جديدة

يجب الإبلاغ عن أي مواطن حصل على أحقية ويمتلك شقه أخرى



اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم مع عدد من شباب المحافظة بمقر ديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها،



وقال المحافظ إن مشروعات الإسكان فى بورسعيد، تعد إعجازا وإنجازا ، وتعجب من اختصار إنجازات محافظة بورسعيد فى مشاكل مشاريع الإسكان، قائلا: "اعرفوا أن مشروع الإسكان الإجتماعى انتهى عندى بمراحله الثلاث".



وأكد الغضبان: "الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة تتضمن وحدات 75 مترا بناء على طلبكم بالتقيد باستمارة الإسكان المقدمة ومساحة الشقة بخدمتها والحيطان 75 مترا، وبدون الحوائط والخدمات 63 مترا".



ووجه حديثه لهم قائلا: " أى حد زعلان من المساحة أن يترك المشروع مفيش مشكلة سيب الشقة وفى غيرك محتاجها ومفيش أماكن تانى فى بورسعيد هيتم البناء عليها".



وتابع اللواء عادل الغضبان، ، إن 50% من المتقدمين للمرحلة الأولى بمشروع الإسكان التعاوني، لن يحصلوا على شقق؛ وذلك لأنهم يمتلكون شققا أخرى، متابعا: "أنا أقسمت بالله إن مفيش حد هياخد حق أكتر من حقه".



وأوضح المحافظ، أن المسؤولية مشتركة بين المسئولين والمواطنين، مطالبا الحضور بالإبلاغ عن أي مستحق يمتلك وحدة سكنية أخرى، وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل، ولن يتم العمل بها إلا بعد الحصر والبحث لمعرفة من يستحق فعليا.



وكشف الغضبان عن أن المرحلة الثانية ستكون في شارع أسوان والمرحلة الثالثة بأرض البترول.



وأضاف محافظ بورسعيد، إن تكلفة البناء داخل المحافظة أغلى من المحافظات الأخرى، بسبب أن الأرض رخوة مما يستوجب عمل خوازيق تحت الأرض على عكس المحافظات الأخرى ، موضحا أن محافظة بورسعيد لم تعد تتحمل مساكن جديدة قائلا “مش حنبنى مساكن تانى في بورسعيد”.



وأوضح محافظ بورسعيد أن شبكة الصرف الصحى بالمحافظة لم تعد تتحمل مساكن جديدة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الاتجاه الآن لدى الدولة أن تتجه المحافظة للبناء فى بورسعيد الجديدة".

