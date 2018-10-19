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أخبار العالم

البنتاجون: إلغاء المناورة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:31 م
البنتاجون
البنتاجون
أ ش أ
قرر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو إلغاء المناورة العسكرية المشتركة "فيجيلنت أيس" التي كانت مقررة في الأول من ديسمبر القادم.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الجمعة عن المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت قولها، في بيان صدر في واشنطن، إن وزيري الدفاع اللذين التقيا اليوم في سنغافورة، يريدان بذلك "منح العملية الدبلوماسية مع كوريا الشمالية كل فرص الاستمرار".

وأضاف البيان أن الوزيرين عازمان على تعديل المناورات العسكرية للتأكد من حسن استعداد قوات البلدين، ما يوحي بأنه لا يزال ممكنا إجراء مناورات مختلفة وأقل حجما.

وأضافت وايت أن الوزيرين تعهدا مواصلة التنسيق في شكل وثيق، موضحة أن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ نظيره الياباني تاكيشي وايا بهذا القرار.

ومناورة "فيجيلنت أيس" تدريب جوي سنوي يجري في الأول من ديسمبر في كوريا الجنوبية لتحسين التنسيق بين الجيشين. وشاركت فيه العام الماضي 230 طائرة ونحو 12 ألف جندي أمريكي وكوري جنوبي.
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