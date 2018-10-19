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وداعا لهيشان الشعر وتلفه مع الماسك الفعال

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:42 م
وداعا لهيشان الشعر
وداعا لهيشان الشعر وتلفه مع هذا الماسك الفعال
آية التيجي
يعد زيت جوز الهند من الزيوت التي لها فاعلية كبيرة للغاية في علاج تلف وهيشان الشعر، حيث انه يساهم في نعومة الشعر، لذا فإن معظم اخصائيي التجميل يصفونه دائما للفتيات وحتى الأطفال لعلاج مشاكل الشعر..

وفيما يلي إليكم وصفة ماسك زيت جوز الهند التي تساهم بشكل كبير في معالجة مشاكل الشعر المستعصية  ...

المقادير:
ملعقة زيت جوز الهند.
كيس بلاستيكي.
فوطة مبللة بماء ساخن.

طريقة إستعمال ماسك جوز الهند:

يوضع الزيت على جذور الشعر وحتى الأطراف، وتقومين بفرك فروة الرأس جيدا بحركات دائرية، ويجب ان تتاكدي ان الزيت وصل إلى الأطراف، ومن ثم قومي بتمشيط الشعر بمشط خشبي، وذلك حتى يمتص الشعر كل الزيت، ومن ثم لفي شعرك بالمنشفة المبللة بماء دافئ، وغطي شعرك بكيس بلاستيكي كي يمتص الجلد كل الزيت.

ويمكن ترك الماسك لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعد ذلك اغسلي شعرك بشامبو لا يحتوي على كيماويات .
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