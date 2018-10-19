محمد عز العرب: من حق المواطن معرفة تسعيرة العيادات والمستشفيات الخاصة

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن 70% من الخدمات العلاجية في مصر تقدم من القطاع الخاص، وتشمل مراكز تحاليل وأشعة وعيادات خاصة، والدولة لا تغطي أكثر من 30% من هذه الخدمات الطبية، مؤكدا أن عدد المستشفيات الخاصة في مصر يفوق الـ2000، على خلاف الحكومي التي لا تتعدى الـ700 مستشفي.



وأوضح عز العرب خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن من حق كل مواطن معرفة قيمة العلاج والكشف بوضوح والحصول علي إيصال أو ما يثبت قيمة المدفوعات.



وأشار أستاذ الكبد، إلي أن قرار وزارة الصحة بالزام العيادات والمستشفيات الخاصة بـ"تسعيرة" سوف تساعد في تنظيم العملية العلاجية في مصر وتحفظ حقوق الضرائب.