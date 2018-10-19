حبس شاب فصل شفاه حبيبته السابقة عن وجهها بعد رفضها عودته.. صور

حُبِسَ شاب، لمدة 12 عاما، نهش شِفاة حبيبته السابقة؛ بعد رفضها الرجوع إليه مرة أخرى.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت كايلا هايز، 19 عاما ، ان شفتها السفلية مُزِّقت؛ عندما هاجمها حبيبها السابق سيث آرون فلوري، 23 عاما، بمنطقة سيمبسونفيل، جنوب ولاية كارولينا الأمريكية، في 21 أكتوبر من العام الماضي.



وقالت الضحية "هايز" إنها كانت في الـ17 من عمرها عندما بدأت في مواعدة حبيبها بتاريخ 2 أكتوبر 2016، وكان عمره 21 عامًا في ذلك الوقت، مضيفة: "ولكن بعد عام تقريبا من معاملته لها مثل ممتلكاته؛ انهارت الأمور فيما بينهما، في سبتمبر من العام الماضي".



وأضافت أن حبيبها السابق "فلوري"، رفض قبول ذلك، وعندما التقيا للتحدث بعد بضعة أسابيع من انفصالهما؛ حاول تقبيلها، وعندما انسحبت، قام بعض شفتها السفلية بقوة؛ ليفصلها عن فمها.



وإثر هذا الحادث؛ خضعت "هايز" لجراحة تجميلية طارئة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إعادة شفتها كالسابق، وتركها مع ندوب دائمة بفمها.



وبعد مرور عام تقريبًا على وقوع الهجوم الوحشي، نالت "هايز" حقها في العدالة، بعد رؤية حبيبها السابق- الذي أصبح "كابوسها الأسوأ"- محبوسًا لمدة 12 عاما.