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أخبار البلد

هبة مجدي تتألق في أحدث جلسة تصوير بالأبيض

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:01 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة هبة مجدى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة خلال الصور بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستانا أبيض أنيق ورقيق بينما لم تتكلف في مكياجها أو تسريحة شعرها، واختارت طلة بسيطة لتبدو أكثر حيوية وإشراقا.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي كانت مسلسل عوالم خفية، وعرض في سباق دراما رمضان الماضي.
هبة مجدي تتألق في أحدث جلسة تصوير بالأبيض
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