حمدي بخيت: التدريب العسكري المشترك علامة فارقة في العلاقات بين الدول

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي، إن التدريب العسكري المشترك، هو علامة فارقة في تطور العلاقات بين الدول، موضحًا أن التدريب العسكري مؤشر لطبيعة العلاقات على مستوى كل المجالات بين الدول.



وأشار "بخيت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الجيش المصري يحمل من الخبرات ما يمكنه من عقد تدريبات مشتركة مع الدول الأخرى.



وأضاف أن التدريب المشترك، هو عنوان يوضح وضع العلاقات بين الدول في المجالات الأخرى.