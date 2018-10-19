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محافظات

وزير المالية يتفقد معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمنيا القمح..صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:19 م
وزير المالية يتفقد
وزير المالية يتفقد معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمنيا ا
محمد الطحاوي
تفقد الدكتور محمد معيط وزير المالية يرافقه الدكتورة نيفين جامع المدير التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، معرض منتجات الجهاز والذي أقيم على هامش الندوة المنعقدة بقصر ثقافة منيا القمح تحت عنوان" ابني مشروعك" برعاية النائب وجية اباظة.

واستمع "معيط" لعرض اصحاب المنتجات ومشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها بالإضافة إلي الاطمئنان علي تأمينهم على العمالة التي تعمل في مشروعاتهم.

فيما أكدت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متاح أمام جميع الشباب وعلي من يرغب التوجه فورا إلى مقر الجهاز بالمحافظة التابع لها، مشيرة إلى أنه يتم الاستماع إلى فكرة المشروع ومدى جديته وتوفير الدعم اللازم له.
وزير المالية يتفقد معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمنيا القمح..صور
وزير المالية يتفقد معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمنيا القمح..صور
وزير المالية يتفقد معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمنيا القمح..صور
وزير المالية يتفقد معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمنيا القمح..صور
وزير المالية يتفقد معرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمنيا القمح..صور
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